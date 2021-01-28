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Во время беспорядков в ливанском Триполи пострадал подросток

Во время беспорядков в ливанском Триполи пострадал подросток

Подросток получил ранение в голову в ходе беспорядков в центре Триполи на севере Ливана, как сообщает Арменпресс передает корреспондент РИА Новости.

Мальчик примерно 15 лет находился среди демонстрантов, когда полиция начала разгонять митингующих на площади Нур.

Подросток с ранением в голову и в бессознательном состоянии госпитализирован.

Протестующие продолжают забрасывать здание мэрии камнями, полиция отвечает слезоточивым газом.

Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.


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