Во время беспорядков в ливанском Триполи пострадал подросток

Подросток получил ранение в голову в ходе беспорядков в центре Триполи на севере Ливана, как сообщает Арменпресс передает корреспондент РИА Новости.

Мальчик примерно 15 лет находился среди демонстрантов, когда полиция начала разгонять митингующих на площади Нур.

Подросток с ранением в голову и в бессознательном состоянии госпитализирован.

Протестующие продолжают забрасывать здание мэрии камнями, полиция отвечает слезоточивым газом.

Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.