Запланирован визит сопредседателей минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах: Захарова

Визит сопредседателей минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах запланирован, детали поездки сейчас согласуются. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, поездка [сопредседателей минской группы ОБСЕ] в Нагорный Карабаха обозначена, значится в планах сопредседателей. Даты этого визита пока не определены. Детали сейчас согласуются со всеми заинтересованными сторонами", - сказала она.