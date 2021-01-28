Армения передала Азербайджану одного военнопленного
20:21, 28 Январь, 2021
Под контролем российских миротворцев состоялся очередной обмен военнопленными между Азербайджаном и Арменией, Баку передан один военный. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных", - сказал Мурадов.
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