В Грузии введут «карантин выходного дня»

В Грузии после возобновления работы магазинов и общественного транспорта введут «карантин выходного дня» — в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди по субботам и воскресеньям не будет работать общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.

Как передает Арменпресс со ссылкой на apsny.ge, сообщив об этом на брифинге в администрации правительства министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пояснила, что для поддержания эпидситуации важно, чтобы два дня в неделю мобильность людей была низкой.

По ее словам, с учетом практики разных стран, было принято решение задействовать ограничения два дня в неделю. Это необязательно должны быть суббота и воскресенье.

«Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли «закрытыми днями» суббота и воскресенье, или любой другой день недели», — пояснила Тикарадзе.

С 1 февраля в Грузии отменят ряд ограничений, введенных в стране с 28 октября – заработают все, а не только продуктовые магазины и торговые центры. Также Грузия решила возобновить регулярные авиарейсы, которые были остановлены в марте 2020 года.

Практически полностью отменят регуляции в Аджарии – там с 1 февраля восстановит работу муниципальный транспорт, детские сады, школы, а также кафе и рестораны, которым разрешается обслуживать посетителей на улице.

«Правительство Грузии считает важным полностью открыть регион Аджарии, где эпидситуация стабилизировалась, следить за ситуацией и сохранить низкий показатель распространения коронавируса», подчеркнула Тикарадзе.