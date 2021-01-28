Митинг на площади Республики закончился

Митинг на площади Республики с требованием отставки правительства и формирования временного правительства закончился. Как сообщает Арменпресс, организаторы митинга заявили, что принято решение о прекращении акции протеста.

«Сегодня мы сделали все, что могли, чтобы показать, что мы готовы сдержать свое слово. Теперь прошу не проводить протестных действий, потому что наши силы неравны. Если бы нас было достаточно много, полиция вела бы себя по-другому и защищала бы нас. Мы скажем, какими будут наши следующие решительные шаги», - сказал один из организаторов акции.

Организаторы акции также сообщили, что полиция задержала Аршака Закаряна, одного из руководителей митинга.

Как сообщалось ранее, у здания правительства на площади Республики была напряженная ситуация. Демонстранты попытались проникнуть в здание правительства, но полиция установила баррикаду.