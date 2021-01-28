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Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку миссии в Карабах

Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку миссии в Карабах

Структуры ООН продолжают согласовывать с Азербайджаном и Арменией отправку в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии. Как сообщает "Арменпресс" со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем полезным подключение профильных международных структур. В настоящее время в Нагорном Карабахе и прилегающих районах активно работает МККК. Что касается специализированных агентств ООН, то руководство ООН находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами и продолжает согласовывать модальность отправки в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии", - сказала она.

Россия поддерживает взаимодействие ООН с Баку и Ереваном по всем вопросам оказания гуманитарной помощи, подчеркнула Захарова.


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