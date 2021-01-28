Население РФ впервые за 15 лет сократилось более чем на 0,5 млн

Население России на 1 января 2021 года составляло 146 млн 238 тысяч 185 человек, говорится в публикации о предварительной оценке численности населения страны на начало года на сайте Росстата.

На 1 января 2020 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 748 тыс. 643 человека, на 1 января 2019 года - 146 млн 780,7 тыс. человек, на 1 января 2018 года - 146 млн 880,4 тыс. человек, на 1 января 2017 года - 146 млн 804,4 тыс. человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2020 год сократилось на 510,5 тыс. человек. Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

В 2019 и 2018 годах население сокращалось примерно на 100 тыс. человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек на начало 2019 года.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 млн человек).