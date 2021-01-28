Беларусь и Армения планируют провести в Минске заседание межпарламентской комиссии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Армения Александр Конюк 27 января встретился с заместителем председателя Национального собрания Армении Ваге Энфиаджяном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА, на переговорах рассматривались вопросы активизации и дальнейшего углубления сотрудничества парламентов Беларуси и Армении как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

Отдельное внимание было уделено перспективам проведения в текущем году в Минске очередного заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Беларусь и Национального собрания Республики Армения.