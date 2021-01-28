Дубай ужесточает ограничения для туристов

Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.

Новые правила вступают в действие с 31 января и могут создать дополнительные трудности некоторым российским туристам, особенно отправляющимся на отдых из регионов.

Для прилета в Дубай понадобится предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до поездки, тогда как ранее на это давалось четверо суток.

Требование будет действовать для прибывающих из всех стран за исключением британцев, которым въезд в эмират временно запрещен.

Кроме того, как и раньше, по прилете пассажирам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия. А также сдать повторный анализ, в ожидании результатов которого необходимо находиться на самоизоляции в отеле или апартаментах. Если же он окажется положительным, то туристу придется провести на карантине минимум десять дней.