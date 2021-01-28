Поздравительная речь премьер-министра Пашиняна по случаю Дня армии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю 29-летия формирования Вооруженных сил Армении - Дня армии, посетил министерство обороны, где провел встречу с высшим офицерским составом ВС.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, участники встречи сначала минутой молчания почтили память всех военнослужащих, добровольцев и воинов-освободителей, отдавших свои жизни во имя Отечества.

Затем премьер-министр Пашинян выступил с поздравительной речью, в которой, в частности, отметил.

“Многоуважаемый министр обороны,

Господа генералы и офицеры,

Уважаемые присутствующие,

Армянская армия, Республика Армения, Республика Арцах, армянский народ прошли и проходят через довольно тяжелые и жестокие испытания, связанные с 44-дневной войной. Хочу подчеркнуть, что в этой обстановке горечи мы не должны забывать беспримерные подвиги, героизм, проявленный многими нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами во время 44-дневной войны за защиту Отечества.

Конечно, сегодня мы должны по достоинству оценить жертвы, принесенные нашими солдатами, офицерами, генералами и добровольцами во время этой войны. Мы должны посмотреть в будущее с оптимизмом, и сегодня, конечно, должны задать себе вопрос, что мы сделали за это время не так, чтобы устойчивость нашей страны и армии было на более высоком уровне.

Это вопросы, на которые мы, конечно, должны получить ответы, мы должны столкнуться с этими вопросами лицом к лицу, и это наша самая важная задача на ближайшее время. При этом хочу констатировать, что эта задача включена в повестку дня министерства обороны, эта задача включена в повестку командного состава Генерального штаба Вооруженных сил, это работа, которая уже фактически началась. От эффективности этой работы во многом зависит дальнейшее обслуживание вызовов безопасности нашей страны, дальнейшее решение вопросов устойчивости и боеспособности нашей страны и Вооруженных сил.

Ясно одно: безопасность Республики Армения, Арцаха, армянского народа, как прежде, так и сегодня, остается безусловным приоритетом, и инструментом номер один для обеспечения безопасности является Армянская армия, Вооруженные силы Армении. Мы также должны констатировать четкую связь между экономическими, правовыми, политическими процессами в Армении и боеспособностью Вооруженных сил, потому что Вооруженные силы не являются изолированным островом, они подвергаются всем влияниям, всем положительным и отрицательным импульсам, которые есть в нашей стране, начиная от экономической деятельности до культуры уплаты налогов. Ведь на чем основана наша армия, на чем зиждется и за счет чего развивается наша армия? На те средства, которые собирает экономика, граждане и выделяются армии из бюджета для обеспечения ее целей и нужд и так далее.

Мы должны по-новому оценить эти вызовы, повестку дня, сформировать новые подходы и новое восприятие по этой повестке дня, которая должна гарантировать безопасность нашей страны. Конечно, в современном мире нет такой структуры, в которой каждая страна в отдельности имела бы возможность полностью обеспечить собственную всеобъемлющую безопасность. Даже самые могущественные страны мира ищут союзы, формируют альянсы и ставят безопасность своих стран в логику взаимопомощи.

В этом отношении Республика Армения не является исключением, и мы должны продолжать развивать наши союзнические отношения с нашим основным союзником в области безопасности - Российской Федерацией. Мы должны продолжать развивать наши отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, а также обеспечивать безопасность нашей страны и народа через международные механизмы.

Однако в любом случае хочу констатировать, что в контексте безопасности нашей страны в первую очередь должны действовать именно мы. Мы должны делать эту работу неустанно, не сгибаясь и не вдаваясь в пессимизм. Мы должны вооружиться оптимизмом, создавая будущую среду нашей безопасности.

По случаю Дня Армии хочу поздравить всех военнослужащих, солдат, генералов, добровольцев, воинов-освободителей, деятельность которых легла в основу формирования Армянской армии. Хочу поблагодарить всех военнослужащих за их службу. Сегодня и вчера их служба была очень сложной, она продолжает оставаться сложной во всех отношениях, более того, естественно, после войны возникло много новых трудностей, но и до войны профессия военнослужащего и воинская служба в Республике Армения была непростой и была связана с множеством трудностей.

Быть военнослужащим и солдатом - большая честь, особенно в Республике Армения, но мы должны также признать, что это большое испытание для всех. Это большое испытание не только для самих военнослужащих, но и для семей, которые переживают трудности, преодолевает множество трудностей.

Хочу поблагодарить семьи всех наших военнослужащих за их терпение, стойкость и за то, что они поддерживают своих военнослужащих, обеспечивая их заветную службу Республике Армения.

Господа генералы,

Господа офицеры,

Хочу еще раз поблагодарить вас за самоотдачу, за жертвы и за службу, которую вы оказали Республике Армения. И хочу выразить надежду и уверенность, что эти услуги будут оценены по достоинству.

Пусть не создается впечатление, будто я утверждаю, что служба военнослужащих, как и всех нас, была безупречной, была без ошибок и упущений. Совсем не так. Такой службы нет не только в Армении, но и вообще нигде. Однако, тем не менее, для того чтобы построить будущее, мы должны уметь оценить по достоинству действительно достойные оценки услуги и проявить решимость, смелость, чтобы признать недостатки, оценить их, исправлять и искоренить эти недостатки.

Уверен, что в результате этой работы у нас будет решение наших проблем, и будет та ситуация, о которой мы мечтали и мечтаем. Мы обязательно придем к решению нашей проблемы, то есть к обеспечению безопасности народов Армении и Арцаха. Это было нашим приоритетом вчера и является нашим приоритетом сегодня. Спасибо”.

В ходе состоявшегося после поздравительной речи премьер-министра совещания были обсуждены стоящие перед Вооруженными силами Армении проблемы и задачи, намечены дальнейшие последовательные и предметные шаги для их решения.