Армия Армении - первый гарант безопасности Армении, Арцаха и армянского народа: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю 29-й годовщины образования Вооруженных сил Республики Армения посетил Министерство обороны, где прошла встреча с высокопоставленными офицерами. Как сообщает Арменпресс, присутствующие минутой молчания почтили память погибших за Родину.

“Армянская армия, Армения, Арцах и армянский народ переживают тяжелые испытания. В этой горестной обстановке нельзя забывать о героизме солдат, офицеров, генералов, добровольцев, которые во имя Родины совершили множество подвигов. Сегодня мы должны уметь ценить жертвы, принесенные нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами во время этой войны, мы должны уметь смотреть в будущее. Мы с оптимизмом должны смотреть в будущее. Мы должны спросить себя, чего мы не сделали, чтобы усилить нашу армии. Эти вопросы необходимо решить”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что это будет следующим шагом. Он отметил, что эта задача стоит в повестке Минобороны и Генштаба Вооруженных сил. Эта работа фактически уже началась.

По словам Никола Пашиняна, очевидно, что безопасность Армении, Арцаха, армянского народа, и прежде и сегодня продолжает оставаться абсолютным приоритетом, и гарантом номер один этой безопасности являются Армия Армении и Вооруженные силы Армении.