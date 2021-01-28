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Гурген Далибалтаян, Грачья Андреасян и Татул Казарян посмертно удостоены звания Национального героя

Гурген Далибалтаян, Грачья Андреасян и Татул Казарян посмертно удостоены звания Национального героя

За исключительные заслуги в деле создания и становления Вооруженных сил Республики Армения, обеспечения обороны и безопасности Родины указами президента Республики Армения Армена Саркисяна Гурген Далибалтаян, Грачья Андреасян и Татул Казарян посмертно удостоены  ордена Отечества (лицо, награжденное орденом Отечества, считается Национальным героем Армении).

Как передает Арменпресс, указы опубликованы на официальном сайте президента.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также части 1 и 9 статьи 5.3 Закона Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”,

за исключительные заслуги в деле создания и становления Вооруженных сил Республики Армения, обеспечения обороны и безопасности Родины генерал-полковник Гурген Далибалтаян посмертно награжден орденом Отечества.

Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также части 1 и 9 статьи 5.3 Закона Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”,

за исключительные заслуги в деле создания и становления Вооруженных сил Республики Армения, обеспечения обороны и безопасности Родины генерал-лейтенант Грачья Амаякович Андреасян посмертно награжден орденом Отечества.

Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также части 1 и 9 статьи 5.3 Закона Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”,

за исключительные заслуги в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, командир N - ской воинской части Министерства обороны Республики Армения, полковник Татул Лаврентий Казарян посмертно награжден орденом Отечества”, - говорится в указах президента.


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