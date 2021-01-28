Время в Ереване: 11:07:36,   28 Январь

Гарегин II в Ераблуре воздал дань памяти воинам, павшим во имя Родины

Гарегин II в Ераблуре воздал дань памяти воинам, павшим во имя Родины

По случаю Дня Армии Католикос Всех Армян Гарегин II в сопровождении духовенства посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань памяти храбрецам, павших во имя защиты Родины и вознести молитву за упокой их душ.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации