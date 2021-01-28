Гарегин II в Ераблуре воздал дань памяти воинам, павшим во имя Родины
По случаю Дня Армии Католикос Всех Армян Гарегин II в сопровождении духовенства посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань памяти храбрецам, павших во имя защиты Родины и вознести молитву за упокой их душ.Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.
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