Гарегин II в Ераблуре воздал дань памяти воинам, павшим во имя Родины

По случаю Дня Армии Католикос Всех Армян Гарегин II в сопровождении духовенства посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань памяти храбрецам, павших во имя защиты Родины и вознести молитву за упокой их душ.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.