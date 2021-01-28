Reuters: делегация ВОЗ в Ухане закончила прохождение карантина

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, прибывшие в Ухань для изучения происхождения коронавируса, завершили двухнедельный карантин. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По его данным, международная команда специалистов покинула отель, села в автобус и отправилась на полевые работы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. После прибытия их поместили на двухнедельный карантин, во время которого ученые проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта для подготовки основной миссии. Результат этой поездки - выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".