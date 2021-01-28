Конверс Банк оказывает содействие Институту ожогов при лечении раненых военнослужащих

Конверс Банк распространил сообщение, в котором поздравил Армянскую Армию с 29-й годовщиной образования. Арменпресс представляет сообщение Конверс Банка.

“Конвер Банк поздравляет Вас с 29-летием образования Армянской Армии. Мы выражаем благодарность всем военнослужащим, добровольцам и призывникам, в том числе и 27 сотрудникам Конверс Банка, участвовавшим в недавней войне в Арцахе, которые и сегодня охраняют границы нашей Родины. Вечная слава павшим.

Мы признаем важную роль бизнеса и общества в обеспечении достойного уровня жизни родным погибших и ранены, а также их семьям. Конверс Банк, сотрудники и клиенты банка продолжают переводы в Фонд страхования солдат (1000+). С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Фонд было перечислено около 9 млн драмов. Содействие было оказано и Институту ожогов, где лечатся раненые воины. Оно будет постоянным.

С праздником, армянские воины! Пусть будут крепки границы Армении, будет крепок и наш тыл! Мира всем нам!”.