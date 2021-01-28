Все должны быть защитниками Родины: обращение Давида Бабаяна по случаю Дня Армии

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян убежден, что все должны быть защитниками Отечества, достойно и профессионально выполняя свои обязанности. Как сообщает Арменпресс, в своей поздравительной речи по случаю Дня Армии Бабаян выразил уверенность, что лишь в этом случае будет успех.

“От имени Консервативной партии Арцаха и себя лично сердечно поздравляю всех Вас с Днем Защитника Отечества. В этом году мы по-особенному отмечаем этот заветный праздник, особенным является и символ этого дня. В войне, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года, наш народ, наше государство, все мы понесли тяжелые потери. И теперь мы должны сделать все возможное, чтобы суметь преодолеть существующие трудности, выйти из сложившейся ситуации, мы все должны быть Защитниками Отечества, каждый из нас достойно, профессионально должен выполнять свои обязанности. Сегодня, более чем когда-либо, мы должны беспощадно бороться против несправедливости, зла, себялюбия, преклонения перед богатством и других порочных явлений, быть более терпимыми и сострадательными, заботливыми и патриотами. В таком случае, я уверен, у нас все получится. Мир Вам всем. Да защитит Всевышний нашу Родину, наш народ и государство”, - написал Бабаян на своей странице в Facebook.