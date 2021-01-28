Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян направил послание по случаю Дня Армии. Арменпресс представляет послание председателя Национального собрания Республики Армения.

“29 лет назад, в сложный для нашего нового независимого государства период, был заложен фундамент регулярных Вооруженных сил Армении, которые стали основой нашей государственности. Сегодня, когда наше государство переживает один из самых сложных этапов своей истории, веление вновь то же: иметь боеспособные Армянские Вооруженные силы, выпрямить спину. Конечно, мы не должны ничего жалеть для восстановления Армии, повышения боеспособности Вооруженных сил, модернизации вооружений, что должно гарантировать безопасность граждан Республики Армения и армянского народа.

Вместе с тем хочу Вас заверить, что социальные проблемы наших представителей Вооруженных Сил, инвалидов военнослужащих, семей погибших за Родину находятся в центре внимания государства, что будут приложены все усилия для их их решения.

Уважаемые генералы, офицеры и солдаты, у нас будет боеспособная армия, потому что никто, ни при каких обстоятельствах не сможет отнять Ваше мужество и преданность Родине.

Поздравляю Вас с Днем Армянской армии!”.