В Японии возбуждают дело в отношении военного США за контрабанду наркотиков

Японская полиция передала в прокуратуру документы для возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащего базы ВМС США Сасебо по подозрению в контрабанде наркотиков. Ранее с такой же просьбой обратилась и местная таможня, перехватившая нелегальный груз, сообщило в четверг информационное агентство Кyodo.

Военнослужащий, имя которого не раскрывается, в 2020 году отправил из США на адрес своей японской знакомой посылку с жидким наркотическим средством. Она была перехвачена таможней. Японская знакомая уверяет, что не знала о содержании посылки. После возбуждения уголовного дела японские власти потребуют выдачи военнослужащего для проведения следствия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

База ВМС США Сасебо находится на северо-западе японского острова Кюсю. Там расположена группа из пяти десантных кораблей во главе с ударным кораблем America водоизмещением почти 45 тыс. тонн. Он может нести вертолеты, десантные конвертопланы или до 20 боевых самолетов.