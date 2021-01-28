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В нашей позиции ничего не изменилось: Гарегин II об отставке премьер-министра

В нашей позиции ничего не изменилось: Гарегин II об отставке премьер-министра

Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II, обращаясь к требованию об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказал, что их взгляды и позиции не изменились. Как сообщает Арменпресс, об этом Гарегин II сказал  журналистам на военном пантеоне “Ераблур”.

“В наших убеждениях, в наших позициях нет изменений. Страна никогда не была в таком тяжелом положении, у нас не было потери Родины, страна никогда не сталкивалась с такими опасностями! Неуверенность в завтрашнем дне никогда так не тревожила наш народ. В этой ситуации церковь, естественно, должна была сказать свое слово, свое тревожное слово, свое слово, произнесенное в виде обращения”, - сказал Гарегин II.

Католикос Всех Армян добавил, что церковь руководствуется национально-государственными интересами, если позиция церкви совпадает с взглядами той или иной группы, политической силы, это не должно толковаться как содействие той или иной политической партии.

“Церковь - надполитическая структура”, - заключил католикос.

8 декабря Его Святейшество, Католикос Всех Армян Гарегин II и Его Святейшество Католикос Великого Дома Киликии Арам I обратились к премьер-министру Николу Пашиняну с призывом подать в отставку.


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