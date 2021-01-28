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По случаю Дня Армии премьер-министр Никол Пашинян посетил пантеон “Ераблур”

По случаю Дня Армии премьер-министр Никол Пашинян посетил пантеон “Ераблур”

По случаю Дня Армии премьер-министр Никол Пашинян вместе с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном и членами Совета безопасности посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань памяти сынам армянского народа, отдавшим свою жизнь во имя Родины. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра.

Премьер-министр возложил цветы к могилам героев Арцахской войны, Спарапета Вазгена Саргсяна, Андраника Озаняна и венок к Мемориалу, увековечивающему память погибших воинов.


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