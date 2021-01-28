Католикос Всех Армян по случаю Дня Армии направил послание

Католикос Всех Армян Гарегин II по случаю Дня Армии Республики Армения направил послание.

Арменпресс представляет послание Католикоса Всех Армян

“Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина по случаю Дня армии приносим наше патриаршее благословение всем офицерам и солдатам нашей Армии и всему нашему народу.

На протяжении многих веков армянский воин проявлял большую храбрость и самоотверженность, героически защищая Родину и родной народ. В войнах по защите Арцаха доблестные полководцы и солдаты Армянской Армии, в числе которых были и гордые сыны национальных меньшинств, отважно и героически боролись во имя Родины, и многие пожертвовали свои жизни во имя Отечества и нации.

В этом году праздник Армии мы встречаем с болью от трагических последствий войны. Принимая новые вызовы, мы верим, что рассеянный по всему миру армянский народ с упованием на Господа Бога и в духе наших прошлых побед должен достичь новых успехов и побед, восстановить благоустроенную и созидательную жизнь в Арцахе и в Армении, а также прославлять память наших сынов, павших во имя Родины.

Молимся Всевышнему Богу, чтобы он опекал и охранял наших возлюбленных сынов - защитников Родины и даровал им безопасное служение. Да распространит Господь Всемогущий свое благословение и милость на весь наш народ на родине и в диаспоре, ныне и во веки веков”.