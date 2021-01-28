Мы в неоплатном долгу перед нашими павшими героями: послание Армена Саркисяна по случаю Дня Армии
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю Дня Армии. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.
“Дорогие соотечественники!
День Армии в этом году имеет особый смысл. Мы отмечаем его в чрезвычайных для нашей страны и нации условиях - сложная послевоенная ситуация, разносторонний кризис, тяжелейшие потери.
Еще раз преклоняю голову перед живой памятью всех наших героев, павших за защиту Родины и за свободу.
Всем раненым героям желаю выздоровления.
Выражаю свою поддержку всем семьям, которые денно и нощно ждут своих сыновей и родных, находящихся в плену или в безызвестности.
Сегодня, мы как никогда, всеми нашими помыслами и делами должны служить, прежде всего, укреплению нашей Армии, быть рядом с нашей Армией.
Необходимы программные и концептуальные подходы, радикальные шаги - от реорганизации до переоснащения армии, с учетом современных военных и технологических развитий, также и геополитических развитий.
Но даже самое современное вооружение не сможет привести к желаемому результату,
если у нас не будет смелости признать совершенные ошибки и быть готовыми к фундаментальным изменениям,
если мы не восстановим честь офицера, уважение к военной службе,
если у нас не будет программы и решимости для ее реализации,
если мы не перестанем, забывая о внешнем враге, искать среди нас,
если мы не будем дружны и не будем сплочены и как государство и как общество, как одна нация в Армении, в Арцахе и в диаспоре
Мы в неоплатном долгу перед нашими павшими героями.
Наша Армия, как и наше государство и вся нация, проходит через тяжелые испытания. Но нам не уже раз удавалось превращать испытания в победы. И это, в первую очередь, благодаря нашей Армии.
Да здравствует Армянская Армия!
Слава нашим героям!
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