Мы в неоплатном долгу перед нашими павшими героями: послание Армена Саркисяна по случаю Дня Армии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю Дня Армии. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

“Дорогие соотечественники!

День Армии в этом году имеет особый смысл. Мы отмечаем его в чрезвычайных для нашей страны и нации условиях - сложная послевоенная ситуация, разносторонний кризис, тяжелейшие потери.

Еще раз преклоняю голову перед живой памятью всех наших героев, павших за защиту Родины и за свободу.

Всем раненым героям желаю выздоровления.

Выражаю свою поддержку всем семьям, которые денно и нощно ждут своих сыновей и родных, находящихся в плену или в безызвестности.

Сегодня, мы как никогда, всеми нашими помыслами и делами должны служить, прежде всего, укреплению нашей Армии, быть рядом с нашей Армией.

Необходимы программные и концептуальные подходы, радикальные шаги - от реорганизации до переоснащения армии, с учетом современных военных и технологических развитий, также и геополитических развитий.

Но даже самое современное вооружение не сможет привести к желаемому результату,

если у нас не будет смелости признать совершенные ошибки и быть готовыми к фундаментальным изменениям,

если мы не восстановим честь офицера, уважение к военной службе,

если у нас не будет программы и решимости для ее реализации,

если мы не перестанем, забывая о внешнем враге, искать среди нас,

если мы не будем дружны и не будем сплочены и как государство и как общество, как одна нация в Армении, в Арцахе и в диаспоре

Мы в неоплатном долгу перед нашими павшими героями.

Наша Армия, как и наше государство и вся нация, проходит через тяжелые испытания. Но нам не уже раз удавалось превращать испытания в победы. И это, в первую очередь, благодаря нашей Армии.

Да здравствует Армянская Армия!

Слава нашим героям!