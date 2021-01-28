Армия не имеет права быть сломленной: послание Оника Гаспаряна по случаю 29-летия Вооруженных сил

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-полковник Оник Гаспарян направил послание по случаю 29-й годовщины образования Вооруженных сил.

“Уважаемые товарищи по оружию, сегодня исполняется 29 лет со дня образования наших Вооруженных сил. Мы отмечаем этот день, имеющий историческое значение для каждого из нас, с чувством горечи, но наши сердца полны и гордостью.

27 сентября 2020 года наши Вооруженные силы с честью приняли вызов и в течение 44 дней героического сопротивления выполняли свои боевые задачи, сражаясь с силами противника, многократно превосходившими их, и причиняя ему многочисленные потери.

В этой неравной борьбе Армянские вооруженные силы, к сожалению, также понесли невосполнимые потери, но противник надолго запомнит решительность, стойкость и отвагу наших солдат и офицеров, несокрушимую волю и непоколебимую приверженность борьбе до самого конца. На поле боя наши соратники творили чудеса, вписывая свои имена золотыми буквами на страницы армянской истории. Никогда не будет забыт героизм солдата и офицера Армянской армии, наш народ по достоинству ценит своих героических сыновей.

Сегодня мы часто удостаиваемся критики, но нам не следует отчаиваться? Мы понимаем, что от нас ожидали большего ... Наши соотечественники были полны безграничной веры в Армянскую армию. Я со всей ответственностью могу сказать, мы до конца остались верны присяге и выполнили свой священный долг перед государством и перед народом.

Благодарю Вас за то, что Вы отстаиваете честь нации, за Ваши беспримерные подвиги.

Армия не имеет права быть сломленной. Солдаты, офицеры, генералы могут лишь склонить голову перед священной памятью наших погибших друзей и перед их родными, и сейчас, как никогда, Армия нуждается в доверии и во всесторонней поддержке. Как бы ни было сложно и тяжело, мы продолжаем выполнять священную задачу защиты Родины, организуя боевое дежурство на новых линиях, принимая действенные меры по восстановлению боевой готовности Армии.

Уверен, что 2021 год откроет для Армии новую страницу повышения ее боевых возможностей.

Я заверяю тех, кто в отчаянии, тех, кто потерял доверие к нам, тех, кто критикует нас, и даже тех, кто открыто оскорбляет нас, что Армянская Армия быстро оправится от своих ран и еще покажет врагу мощь своего кулака.

Мы всегда должны помнить, что враг стоит у ворот наших домов, он не отказался от своих коварных намерений их разрушить.

Армия - это сила, которая может и должна твердо стоять на ногах и останавливать все посягательства врага. Никто за нас этого не сделает.

Поздравляю Вас с этим Святым днем, Днем армии! Перед памятью наших павших друзей, мы обещаем, что продолжим их незавершенную работу, не пожалеем усилий, будем укреплять Армию ежедневным тяжелым трудом и неустанно бороться за наши национальные и государственные интересы.

Убежден, что Армянская Армия еще будет иметь много славных побед, придерживаясь лучших армянских военных традиций.

С праздником, Армянская Армия!

Вечная слава нашим друзьям, павшим за Родину!”

Арменпресс передает послание Оника Гаспаряна по случаю 29-летия Вооруженных сил Армении.