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В честь Дня Армии в Ераблуре от имени президента Армении был возложен венок

В честь Дня Армии в Ераблуре от имени президента Армении был возложен венок

В честь Дня Армии 28 января в дань уважения памяти героев, павших за защиту Родины от имени президента Республики Армена Саркисяна был возложен венок. Как передает Арменпресс, об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

От имени президента Саркисяна венок был возложен у памятной стены увековечивающей подвиги погибших за свободу и независимость Родины военного пантеона “Ераблур”.


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