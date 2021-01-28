В честь Дня Армии в Ераблуре от имени президента Армении был возложен венок
09:47, 28 Январь, 2021
В честь Дня Армии 28 января в дань уважения памяти героев, павших за защиту Родины от имени президента Республики Армена Саркисяна был возложен венок. Как передает Арменпресс, об этом сообщает управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.
От имени президента Саркисяна венок был возложен у памятной стены увековечивающей подвиги погибших за свободу и независимость Родины военного пантеона “Ераблур”.
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