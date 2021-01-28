“Барселона” и “Севилья” в четвертьфиналe розыгрыша Кубка Испании

В 1/8 финала розыгрыша Кубка Испании “Барселона” встречалась с “Райо Вальекано”.

Как передает Арменпресс, мячи “Барселоны” в ответ на гол “Райо Вальекано” на 69-й и 80-й минутах матча забили Месси и Френки де Йонг. “Барселона” вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Испании.

В другом матче дня “Севилья” дома обыграла “Валенсию” со счетом 3:0. В составе “Севильи” отличились Иван Ракитич и Люк де Йонг (дубль). “Севилья” также вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Испании.