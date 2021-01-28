Цены на цветные металлы - 27-01-21

ЛОНДОН, 28 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 27 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.12% и составила 2003.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.12% и составила 7900.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.29% и составила 2054.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.35% и составила 17860.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.41% и составила 22850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.90% и составила 2608.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.49% и составила 22708.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.05% и составила 40040.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.