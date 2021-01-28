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“Ювентус” и “Аталанта” вышли в полуфинал розыгрыша Кубка

“Ювентус” и “Аталанта” вышли в полуфинал розыгрыша Кубка

В четвертьфинале розыгрыша Кубка Италии сыграли “Аталанта” и “Лацио” и “Ювентус” и СПАЛ.

Как передает Арменпресс, “Аталанте” со счетом 3:2 удалось обыграть “Лацио”. В составе “Лацио” отличились Мурики и Ачерби, “Аталанты” - Гимшити, Малиновский, Миранчук. “Аталанта” вышла в полуфинал розыгрыша Кубка.

В другом четвертьфинальном матче “Ювентус” дома принимал СПАЛ и одержал победу с крупным счетом - 4:0.  В составе “старой синьоры” отличились Альваро Мората, Джанлука Фработта, Деян Кулусевски и Федерико Кьеза. “Ювентус” также вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Италии.


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