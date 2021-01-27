В Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищено 747,3 га территории

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования РФ продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки очищено 36 га территории, 3 км дорог, 15 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 17 взрывоопасных предметов. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 747,3 га территории, 233,8 км дорог, 916 домостроений, в том числе 27 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 23854 взрывоопасных предмета.