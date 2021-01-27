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В сопровождении российских миротворцев в Арцах вернулись 51 тыс 408 человек

В сопровождении российских миротворцев в Арцах вернулись 51 тыс 408 человек

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 192 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 51408 человек.


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