В сопровождении российских миротворцев в Арцах вернулись 51 тыс 408 человек

Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и восстановление объектов гражданской инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, за сутки с территории Армении в Нагорный Карабах возвратились 192 беженца. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 51408 человек.