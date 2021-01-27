Тигран Арутюнян назначен заместителем директора Службы национальной безопасности
Указом президента Армении Армена Саркисяна, Тигран Арутюнян назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
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