Путин призвал международное сообщество помочь Карабаху в решении гуманитарных проблем

Президент РФ Владимир Путин на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом, коснулся также нагорно-карабахского вопроса, призвав международное сообщество оказать помощь пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем. Как сообщает Арменпресс, по вопросу Нагорного Карабаха Путин, в частности, отметил:

“Россией были предприняты, например, активные посреднические усилия, чтобы остановить вооружённый конфликт в районе Нагорного Карабаха, в который оказались вовлечены близкие нам народы и государства – Азербайджан и Армения. При этом мы стремились следовать ключевым договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности между её сопредседателями – Россией, США и Францией. Тоже очень хороший пример сотрудничества.

Как известно, в ноябре было подписано трёхстороннее Заявление России, Азербайджана и Армении. И важно, что оно, по большому счёту, последовательно реализуется. Удалось остановить кровопролитие. Это самое главное. Удалось остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации.

Теперь перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении кризиса, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры”.