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Известна дата встречи вице-премьеров Армении, Азербайджана и России

Известна дата встречи вице-премьеров Армении, Азербайджана и России

Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России состоится 30 января в Москве. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

Напомним, что согласно принятому в Москве главами Армении, Азербайджана и России совместному заявлению от 11 января 2021 года, в целях реализации пункта 9 Заявления от 9 ноября 2020 года в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, было поддержано предложение президента Российской Федерации В.В.Путина о создании трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Правительство Армении объявило, что армянскую сторону в трехсторонней рабочей группе будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.


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