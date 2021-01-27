Ведется следствие по факту нападения на армянский культурный центр в Марселе

Правоохранительные органы Франции расследуют нападение на армянский культурный центр в Марселе. Об этом в беседе с Арменпресс сказала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

«Посольство выразило глубокую озабоченность в этой связи. Мы, безусловно, доверяем властям Франции в проведении расследования и установлении личностей виновных. Конечно, мы обеспокоены, потому что это не первый случай, когда армянские культурные центры и памятники, посвященные Геноциду армян, подвергаются нападениям. Был совершен ряд посягательств на армянские культурные центры, мы ждем результатов следствие», - сказала Толмаджян.

24 января, в 18:40 часов, неизвестные обстреляли Культурный центр Св. Саака и Св. Месропа в Марселе. Культурный центр является координационным центром армянских организаций. Во время Арцахской войны центр координировал гуманитарную помощь, отправляемую в Армению из Марселя и юга Франции. Подобные инциденты имели место в Берлине, Сан-Франциско, Париже и Дессине, когда памятник Комитасу и Мемориал геноцида подверглись вандализму. К этим операциям была причастна расформированная во Франции турецкая экстремистская националистическая группа «Серые волки».

Норайр Шогикян