Франция придает важное значение соблюдению положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил госсекретарь по европейским вопросам МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

«Что касается самой войны, то было определенное соглашение, которое было подписано 9 ноября, важно, чтобы положения этого соглашения соблюдались. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ мы можем продолжать переговоры со всеми сторонами, чтобы в конечном итоге примирение стало возможным», - сказал Лемуан.