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Франция придает важное значение соблюдению положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Франция придает важное значение соблюдению положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Франция придает важное значение соблюдению положений трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил госсекретарь по европейским вопросам МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

«Что касается самой войны, то было определенное соглашение, которое было подписано 9 ноября, важно, чтобы положения этого соглашения соблюдались. В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ мы можем продолжать переговоры со всеми сторонами, чтобы в конечном итоге примирение стало возможным», - сказал Лемуан.


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