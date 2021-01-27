Министр Папикян и замдиректора ФАР обсудили вопросы расширения сотрудничества

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян 27 января принял делегацию во главе с заместителем директора Французского агентства развития по Южному Кавказу Бертраном Валкенаром и директором офиса ФАР на Южном Кавказе Рафаэлем Жозаном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, министр Папикян высоко оценил высокий уровень партнерства между правительством Армении и Французским агентством развития.

«Хочу поблагодарить правительство Франции и Французское агентство развития за вклад в развитие инфраструктуры в нашей стране. Об эффективности нашего партнерства свидетельствуют недавние успехи совместной работы над проектом строительства ирригационной системы водохранилища Веди», - сказал министр Папикян.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением сферы сотрудничества.

Сурен Папикян коснулся ряда приоритетных программ министерства и подчеркнул важность возможной поддержки партнеров в строительстве дорог, водохранилищ, модернизации ирригационной системы в общинах, развитии потенциала общин в рамках административно-территориальных реформ и других вопросах.

Бертран Валкенар также подчеркнул важность строительства водохранилища Веди для французской стороны, назвав это символическим проектом в рамках партнерства, основанного на армяно-французских исторических связях.

В своей речи Бертран Валкенар подробно остановился на инвестиционных приоритетах ФАР, подтвердил готовность французской стороны к продолжению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.