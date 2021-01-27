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Мэр Еревана принял участие в мероприятии по случаю 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Мэр Еревана принял участие в мероприятии по случаю 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Мэр Еревана Айк Марутян принял участие в торжественной церемонии, посвященной 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Мэр Еревана и Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин возложили цветы к Памятнику детям Ленинграда в детском парке административного района Арабкир.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в церемонии приняли участие члены Совета старейшин Еревана, ветераны Великой Отечественной войны и ученики ереванских школ имени А. Пушкина и А. Блока.


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