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Айк Марутян не собирается уходить с поста мэра Еревана и не покинул партию «Гражданский договор»

Айк Марутян не собирается уходить с поста мэра Еревана и не покинул партию «Гражданский договор»

Айк Марутян не собирается уходить с поста мэра Еревана и не покинул партию «Гражданский договор». Об этом в беседе с Арменпресс сообщили координатор по связям с общественностью партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян и пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, коснувшись муссируемых в СМИ слухов.

«Процедура выхода из «Гражданского договора» одна: нужно написать заявление и подать его в офис партии. Ничего подобного не было, мы не получали такого заявления, значит, информация неверна», - сказал координатор по связям с общественностью партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян.

Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, в свою очередь, заявил, что Айк Марутян не собирается уходить в отставку.


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