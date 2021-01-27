Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-01-21

ЕРЕВАН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 января, курс доллара США сократился на 0.10 драмa и составил 518.16 драм. Курс евро сократился на 0.43 драмa и составил 628.06 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.89 драм. Курс британского фунта вырос на 3.80 драмa и составил 711.59 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 10.14 драмa и составила 30929.52 драм. Цена серебра сократилась на 4.00 драмa и составила 423.14 драм. Цена платины сократилась на 70.20 драмa и составила 18408.45 драм.