Время в Ереване: 11:07:36,   27 Январь

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-01-21

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-01-21

ЕРЕВАН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 января, курс доллара США сократился на 0.10 драмa и составил 518.16 драм. Курс евро сократился на 0.43 драмa и составил 628.06 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.89 драм. Курс британского фунта вырос на 3.80 драмa и составил 711.59 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 10.14 драмa и составила 30929.52 драм. Цена серебра сократилась на 4.00 драмa и составила 423.14 драм. Цена платины сократилась на 70.20 драмa и составила 18408.45 драм.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации