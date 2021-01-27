Казахстан начал производство первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 90 тысяч доз, сообщил в среду первый заместитель министра здравоохранения республики Марат Шоранов.

С 1 февраля Казахстан начнет вакцинацию против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. Планировалось, что с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена российская вакцина, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Казахстане ожидается поставка и использование следующих вакцин: в начале февраля первая партия "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тысяч доз - имеется договоренность с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан, с 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса - уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы", - сказал Шоранов на пресс-конференции.