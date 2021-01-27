Добыча газа в России в 2030 году может превысить 1 трлн куб. м

Добыча газа в России в перспективе до 2030 года будет расти и уже в 2030 году может составить от 846 млрд до около 1,03 трлн куб. м, следует из проекта генеральной схемы развития газовой отрасли России до 2035 года, который имеется в распоряжении ТАСС.

По итогам 2019 года в России добыто 739 млрд куб. м газа; в 2020 году на фоне пандемии этот показатель снизился до 689 млрд куб. м.

Согласно газовому балансу, в 2025 году добыча российского газа должна достичь 777-890 млрд куб. м, а в 2035 году - от 850 млрд до 1,057 трлн куб. м,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом производство СПГ к 2035 году в России может увеличиться почти в четыре раза к уровню 2020 года. Так, если в минувшем году Россия произвела 41,5 млрд куб. м сжиженного газа, то к 2035 году этот показатель может увеличиться до 90-158 млрд куб м.

Экспорт трубопроводного газа в 2035 году ожидается в объеме 250-324 млрд куб. м, следует из документа.