Президент Арцаха назначил начальника полиции и главу ГСЧС

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении полковника полиции Артема Арутюняна начальником Полиции, действующей в системе министерства внутренних дел.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом Арутюняна, полковник Службы спасения Мехак Арзумянян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, действующей в системе министерства внутренних дел республики.