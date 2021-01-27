Президент Арцаха назначил начальника полиции и главу ГСЧС
16:54, 27 Январь, 2021
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении полковника полиции Артема Арутюняна начальником Полиции, действующей в системе министерства внутренних дел.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, другим указом Арутюняна, полковник Службы спасения Мехак Арзумянян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, действующей в системе министерства внутренних дел республики.
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