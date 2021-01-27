Премьер-министр Пашинян принял главу МИД Ирана

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя министра иностранных дел Ирана, премьер-министр Армении отметил: “Многоуважаемый господин министр, уважаемые коллеги, приветствую Вас. Нам сегодня предстоит обсудить много важных вопросов: развитие и углубление наших двусторонних отношений, в том числе вопросы нашего сотрудничества на различных площадках. Конечно, текущая ситуация в регионе будет одной из важных тем наших обсуждений. Стабильность, мир и устойчивое развитие в регионе, думаю, в наших общих интересах. Конечно, отношения между нашими странами основаны на традиционной дружбе, и мы всегда рады принять представителей Ирана в нашей стране и в нашем правительстве”.

Министр иностранных дел Ирана отметил: “Многоуважаемый премьер-министр, благодарю Вас за предоставленную мне и моим коллегам возможность встретиться с Вами. Хочу передать Вам теплый привет господина Рухани, и он желает Вам крепкого здоровья и успехов. Армения является хорошим соседом Исламской Республики Иран, и у нас очень теплые отношения с Республикой Армения. В Иране очень уважают Вас лично, в том числе за мужество, проявленное Вами для достижения мира.

У нас с вами общие региональные проблемы. С самого первого дня этого конфликта мы всегда были на связи как с вами, так и другими странами региона, и мы хотим поддерживать эту связь, имея перспективы сотрудничества. У нас есть возможности сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате, и было бы хорошо сегодня вместе обсудить эти вопросы.

Конечно, Вы знаете позицию Исламской Республики Иран по этому кризису: соблюдение международного права, сохранение народов, сохранение меньшинств, а также сохранение территориальной целостности и неприменение силы. Конечно, Вам также известно утверждение нашего духовного лидера о защите безопасности армян, а также обеспечении их достойной жизни. Также Вы знаете, что мы приютили наших армянских соотечественников в Иране, мы всегда готовы им служить, у нас с ними очень хорошие и теплые отношения. Позвольте мне еще раз поблагодарить Вас за теплый прием, а также за предоставленную возможность встретиться”.

Премьер-министр Республики Армения и министр иностранных дел Ирана обменялись мнениями о сложившейся после Арцахской войны ситуации в регионе. Двусторонне была подчеркнута важность обеспечения региональной стабильности и конструктивного сотрудничества в этом направлении. Никол Пашинян подчеркнул, что в связи с региональной ситуацией существуют и вызовы, и возможности, и только совместными конструктивными усилиями и благодаря соответствующим условиям можно будет установить прочный и долгосрочный мир в регионе. Премьер-министр отметил, что многие вопросы остаются нерешенными, в том числе вопрос статуса Нагорного Карабаха, и Армения готова продолжить переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями по гуманитарным вопросам. Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что возвращение военнопленных остается главным приоритетом, и армянская сторона считает, что 8-й пункт Заявления от 10 ноября должен быть выполнен без предварительных условий. Господин Зариф отметил, что Иран понимает озабоченность Армении и готов поддержать гуманитарные усилия.

Никол Пашинян и Мохаммад Джавад Зариф коснулись также повестки дня двусторонних отношений и перспектив развития экономического сотрудничества. Собеседники подчеркнули важность разблокировки транспортных и экономических коммуникаций в регионе, что повысит реализацию имеющегося экономического потенциала. Были обсуждены вопросы, касающиеся как текущих, так и потенциальных проектов. Стороны подтвердили готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер-министр Пашинян попросил передать приветствия президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани и верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи, отметив, что он с теплотой вспоминает свои контакты с ними.