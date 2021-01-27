Наша красная линия - территориальная целостность Армении: министр иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран считает Армению важным соседом. По его словам, границы Армении и Ирана всегда были границами дружбы и сотрудничества. Он выразил уверенность, что так и будет продолжаться.

Как передает Арменпресс, об этом министр иностранных дел Ирана сказал на встрече с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном.

“Иран территориальной целостности всех стран придает большое значение, уважает и следит за тем, чтобы религиозные и другие права всех народов всегда были защищены. Наша красная линия - территориальная целостность Республики Армения, о чем мы ясно высказались”, - сказал министр иностранных дел Ирана.

Он выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами во время Второй Арцахской войны, подчеркнув, что необходимо провести работу по решению гуманитарных проблем. Мы - та страна, которая видела войну и знакома с болью и мучениями, которые переживает народ во время войны. Иран готов оказать любую гуманитарную помощь для решения этих проблем”, - сказал Зариф.

Глава МИД Ирана добавил, что они готовы к дальнейшему развитию отношений с Арменией в политической, культурной, экономической сферах и в сфере безопасности. “Мы имеем общие опасения, в том числе это касается и присутствия террористов”, - отметил он.