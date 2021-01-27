В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога

В Египте планируют построить первую в стране высокоскоростную железнодорожную линию, которая соединит Красное море со Средиземным. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Lonely Planet.

Весь маршрут протянется на одну тысячу километров, а первый участок длиной 460 километров пройдет между Эль-Аламейном и Айн-Сохной. Железная дорога соединит 15 станций, включая пока еще неназванную "новую административную столицу" – огромный строительный проект, начатый в 2015 году для перемещения правительственных зданий примерно на 45 километров за пределы Каира.

Строительство линии планируется завершить через два года.

Это первый проект высокоскоростного сообщения, но железнодорожная сеть развивается в Египте с 1850-х годов. Она насчитывает более пяти тысяч километров путей, соединяющих почти все крупные города и поселки. По сообщению издания, система устарела и недостаточно финансируется.

В настоящее время Египет ежемесячно получает новые вагоны российского производства для модернизации своего подвижного состава.