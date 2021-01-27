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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 742

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 742

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 742. Скончались 12 человек.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 255 564 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 081человек, с начала пандемии вылечились 245 527 пациентов. Скончались 3 108.

За сутки сделано 18 007 тестов, в том числе 10 627 на антиген и 7 380 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 497 человек, в стационарах – 2842, в ковид-гостиницах – 347 .

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.


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