Тигран Авинян для проведения рабочих встреч выедет в Сюникскую область
15:40, 27 Январь, 2021
Для проведения рабочих встреч вице-премьер Тигран Авинян выедет в Сюникскую область.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.
“Руководствуясь ч. 5 ст. 7 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, 29 января 2021 года командировать вице-премьера Тиграна Авиняна в Сюникскую область для проведения рабочих встреч”, - говорится в решении.
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