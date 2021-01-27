Тигран Авинян для проведения рабочих встреч выедет в Сюникскую область

Для проведения рабочих встреч вице-премьер Тигран Авинян выедет в Сюникскую область.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь ч. 5 ст. 7 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, 29 января 2021 года командировать вице-премьера Тиграна Авиняна в Сюникскую область для проведения рабочих встреч”, - говорится в решении.