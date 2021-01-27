Армия Израиля раздала пережившим холокост наборы с теплыми вещами

Израильские военнослужащие раздали пережившим холокост жителям Иерусалима наборы с генераторами, одеялами и тёплыми вещами, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нас призвали в Иерусалим для помощи муниципалитету. Одной из наших миссий была помощь пожилым людям, пережившим холокост. Мы помогали раздать тёплые вещи. Это было очень трогательно", - рассказал РИА Новости майор Службы тыла Павел Белов.

Он отметил, что "сейчас, когда в Иерусалиме резко похолодало, это ещё какая-то связь с такими людьми; тёплые вещи помогают, но это символ, что о них не забывают".

"Я думаю, и для них это была важная встреча. Пожилые люди уже давно сидят в карантине, и тут они смогли увидеть людей форме. Я знаю по своей бабушке, тоже пережившей холокост, что такое для неё увидеть солдата израильской армии. Я думаю, согревают не только вещи, которые мы привезли, но и возможность увидеть солдата. Их улыбки, наполненные теплом глаза. Для нас это была большая честь", - добавил майор.

"Благодаря этим пожилым людям, пережившим холокост, есть наше государство, сильная армия", - сказал Белов.

Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.