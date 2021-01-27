Международные мероприятия будут проводиться в молодежной столице года – Капане

Капан, областной центр Сюника, в 2021 году станет центром молодежных мероприятий. В Капане, который стал молодежной столицей года, в этом году пройдут не только местные, но и международные мероприятия.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс отметил, что на заседании Совета по делам молодежи СНГ было утверждено международный этап программы “100 идей для СНГ” провести в Республике Армения. Эти мероприятия планируется провести в молодежной столице, в Капане.

“Уже есть договоренности с нашими партнерами из мэрии Капана. В 2020 году Капан должен был стать молодежной столицей. Из-за эпидемии и войны это не состоялось, было принято решение, что город будет молодежной столицей года в 2021 году”, - сказал Артур Мартиросян.

В течение года, помимо упомянутых международных мероприятий, в Капане планируется отметить и День волонтера, организовать там курсы переквалификации молодых работников. Пользуясь случаем, Артур Мартиросян призвал молодежные и международные организации обратить внимание на Капан при разработке программ этого года. Очень важно, чтобы молодежь молодежной столицы почувствовала, что 2021 год для них особенный.