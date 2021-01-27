Международный фестиваль “STARMUS” пройдет при широком участии

VI Международный фестиваль науки и искусства “STARMUS” (Stars and Music) состоится в Армении с 6 по 11 сентября. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс отметил, что для Армении большая честь принимать этот международный фестиваль.

“Ожидаются визиты в Армению людей известных в области науки и искусства. Позвольте мне пока не называть их имена, поскольку этот процесс находится в процессе уточнения. Перед фестивалем пройдут предварительные мероприятия в разных городах мира, они запланированы в Москве, в Абу-Даби, в Сингапуре и в др. Наша основная цель - популяризация науки. Для нас этот фестиваль очень важен с точки зрения повышения интереса молодежи к науке, потому что мы хотим улучшить в Армении качество технологического образования”, - сказал Артур Мартиросян.

По словам замминистра, ожидается много гостей. Планируются различные большие и малые мероприятия, программа в настоящее время разрабатывается. Министерства НОКС и высших технологий хотят сделать так, чтобы билеты были доступными, кроме того, чтобы в рамках “STARMUS” обязательно проходили открытые обсуждения, и чтобы больше людей смогли участвовать в мероприятиях.

“ От фестиваля мы многого ожидаем, это и рост общего интереса к науке, и расширение международных связей с рядом научных учреждений. Думаю, на месте родится много идей. Это настолько масштабное мероприятие, что оно может стать и экономически значимым, также может быть важным и с точки зрения продвижения туризма”, - добавил замминистра.