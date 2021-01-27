Грузия надеется в ближайшее время открыть границу с Россией

Власти Грузии надеются в ближайшее время поднять вопрос открытия сухопутной границы с Россией, в случае если это позволит эпидемическая ситуация с коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Вы знаете, открытие границы с Россией зависит от эпидемической ситуации. Именно в этом и вся проблема. Я надеюсь, что ситуация с коронавирусом в скором будущем стабилизуется у нас в странах, и мы сможем поднять вопрос об открытии границы", - сказал Абашидзе.

Грузинский дипломат также добавил, что в первом квартале он планирует провести онлайн-встречу с членом Совфеда Григорием Карасиным, не исключив, что обсудит и возможность открытия границы.

Единственный сегодня действующий пограничный пункт пропуска между Грузией и Россией "Казбеги - Верхний Ларс" закрыт с марта 2020 года из-за пандемии нового коронавируса. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2020 году граждане РФ совершили более 209 тыс. визитов в республику, что на 85,8% меньше, чем в 2019 году. У Грузии с РФ нет регулярного авиасообщения. Оно прервано с июля 2019 года по инициативе российской стороны.